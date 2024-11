De cara al 2025: Facundo Sava tiene banca en Atlético Tucumán

El contrato de Sava con el “Decano” vence en marzo, lo que sería en plena competencia. Por eso, la semana que viene habrá una reunión entre Abbondándolo y el cuerpo técnico para empezar a definir la continuidad del entrenador, siempre y cuando desde el otro lado esté la voluntad. “Lo del contrato es un formalismo. Lo que sucede es que cuando cerrás con un técnico, necesitas un contrato por un año para presentarlo en AFA. No puede ser por un tiempo menor, ssa es la modalidad. Arriba del año podés firmar por el tiempo que quieras, pero menos no. Nosotros le pusimos un año y por eso tiene contrato hasta marzo”, explicó el ex directivo.