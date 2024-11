Darío Gasco: "Voy a seguir pedaleando hasta el día que me entierren"

Volver a ser el mejor biker de la provincia no le resultó nada fácil. La motivación (al comienzo) no tenía que ver con ganar el título. “Gané la primera fecha bastante bien; la segunda me costó un montón, pero pude. Pensé ‘ya está. Con dos fechas vamos por el campeonato porque ya estoy bastante más avanzado que los demás y eso me motivó a seguirlo. La verdad es que en los últimos años no tenía regularidad en el campeonato por otros compromisos. Dije ‘este año lo sigo, pruebo a ver qué pasa y se dio’”, detalla.