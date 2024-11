La niña más lectora de Tucumán recibió un merecido reconocimiento

Marina Moya, madre de Rosario, deslizó: "Vinimos porque Rosario salió primera a nivel provincial en el maratón de lectura que proponía la página de Fundación Leer. Rosario leyó 300 libros, simplemente entraba a la página, leía, pero no podíamos ver exactamente la cantidad de libros leídos, vimos la cantidad que leyó y las horas que llevaba de lectura no lo podía creer. Imagino la emoción que la ministra de Educación de la Provincia ha invitado acá para conocer a Rosario. Es un orgullo, como toda mamá, pensábamos que era algo más simple y verlo desde otro punto de vista me enorgullece".