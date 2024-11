Nuevo revés para José Alperovich: seguirá detenido en el penal de Ezeiza

Alperovich fue condenado tras la denuncia de una ex colaboradora, sobrina segunda, que afirmó que fue víctima de abusos en nueve ocasiones entre finales de 2017 y principios de 2018. Durante el juicio, iniciado en febrero y culminado en junio, se escucharon casi 100 testimonios y finalmente Ramos Padilla decidió condenar al ex gobernador a 16 años de prisión. El fiscal Sandro Abraldes había pedido 16 años y seis meses de prisión, los querellantes Pablo Rovatti y Carolina Cymerman 22 y el defensor Augusto Garrido, la absolución. En los fundamentos de su resolución, Ramos Padilla destacó que había grandes posibilidades de que si Alperovich permaneciera en libertad podría fugarse, y por eso ordenó su detención y alojamiento en el penal de Ezeiza. Los hijos del ex gobernador incluso se ofrecieron como fiadores y prometieron turnarse para estar todos los días con su padre en los departamentos que posee la familia en Puerto Madero, pero Ramos Padilla rechazó esta pretensión. El magistrado destacó que la totalidad de las alegaciones formuladas se basaban en la gran fortuna de Alperovich y su grupo familiar en virtud de que el ofrecimiento de cautelas personales o cualquier otro tipo de fianza de terceros “son opciones no previstas en nuestro ordenamiento y basadas únicamente en un factor económico” al que denominó “exhibición de poder”. En esa misma dirección, agregó que “esa circunstancia reafirma la creencia de aquél, de que con dinero se puede estar por encima de las obligaciones legales que pesan sobre cualquier ciudadano, en clara violación a lo dispuesto por el art. 16 de la CN que consagra la igualdad, sin admitir prerrogativas de ningún tipo que se transformen en fueros personales”.