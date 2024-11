El emotivo gesto del DT de Racing con un hincha que viajó a dedo a Paraguay para la final de la Copa Sudamericana

“Al no tener celular no iba a ir (a Paraguay). Yo podía salir, pero el tema es que no me puedo estar comunicando, seguramente iba a terminar a la deriva y no tenía ganas de pasar situaciones feas. Un técnico me lo quiso arreglar, pero a los días me dijo que no se podía. Entonces ahí puse en Twitter que no viajaba y la gente de Racing empezaron a decir ‘andá igual’. Por suerte un amigo me prestó un celular, empecé a tirar mensajes por todos lados y me fui”, relató, sobre su nuevo viaje, del que espera volver con una consagración de su equipo.