La Unión Democrática fracasa de nuevo

No tiene mucha lógica, pero debe tratarse de una cuestión de piel, de sensibilidades: una cosa es el pueblo trabajador y otra la constelación de estrellas mediáticas; así de lejos están unos de otras y así de poco se entienden. Esta vez fue en EE.UU., donde se confabularon los pesos pesados de Hollywood para que no ganara Donald Trump, pero ya lo habían hecho en Argentina para evitar el triunfo de Milei, y el de Aznar y Rajoy en España, y en un montón de ocasiones que se remontan, si no a los griegos, a la Unión Democrática que enfrentó a Perón en el 46, y va a resultar que esta fórmula para el fracaso también es un invento argentino.