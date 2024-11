La emoción de un premio compartido: dos lectores se llevaron el pozo millonario de los Números de Oro

Carlos Alberto Martín, de 50 años, vive en Ingenio La Florida, localidad de Cruz Alta, y es empleado de la provincia. Como participante habitual de los Números de Oro, jamás imaginó que esta vez su suerte cambiaría. Está casado, es padre de cuatro hijos y abuelo de cuatro nietos, Carlos recibió la impactante noticia de su hija, quien fue la primera en revisar la tarjeta ganadora. “Cuando mi hija me avisó que habíamos ganado, quedé en shock. Todavía no lo puedo creer”, dijo, quien, emocionado, aún no decide en qué usará el dinero, pero sabe que su prioridad será compartirlo con su familia. Para él, esta es una oportunidad única, y planea celebrarlo con sus seres queridos.