Melina Imhoff: “Vivimos un momento muy esperado para el jazz”

The Tramps, en días agitados

La química que construyeron en el escenario en presentaciones anteriores logró que el cuarteto vocal femenino tucumano The Tramps y la banda instrumental Jazzper redondeen una gran propuesta artística que se evidencia en cada presentación. Las dos formaciones tendrán fuerte presencia esta semana: mañana oficiarán de teloneras locales en la visita de las porteñas Yamile Burich & The Jazz Ladies al teatro San Martín; mientras que el viernes tendrán su propio show desde las 21, en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550), bautizado “Night and Day” con un recorrido por los clásicos más escuchados del género dentro del estilo dixie y swing, con desafíos armónicos. Las cantantes de The Tramps son Pikula Lohezic, Liz Ela, Clara Courel y Salma Arabia.