Las apuestas que encubrió Mike Tyson junto a su antiguo promotor Don King

“No quiero contarles lo que hicimos antes. No voy a mencionar a ningún promotor: hubo peleas que tuve en las que el oponente no sabía que estaba peleando conmigo y el árbitro”, confesó. “Así fue: la gente apuesta, con las cuotas, contactan al árbitro. Y están peleando conmigo y con el árbitro. Los tipos ni siquiera lo saben. Yo me enteré más tarde de lo que estaba pasando… y luego me lo hicieron a mí”, dijo, refiriéndose a su derrota ante Douglas, quien ganó 1.3 millones de dólares por vencerlo y cuyo triunfo benefició a muchos en las apuestas.