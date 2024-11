Los factores que dejaron a Atlético Tucumán casi afuera de la pelea por llegar a las copas internacionales

Sin embargo, el juego veloz y la fiereza defensiva no pudieron ser sostenidas en sus salidas de la provincia. Frente a Godoy Cruz, el equipo “regaló” la primera mitad y el “Tomba” no lo desaprovechó para nada. Santino Andino complicó a Moisés Brandán y fue un dolor de cabeza para la defensa. Así, el “Decano” se vio obligado a replegarse en defensa por lo que casi no tuvo oportunidades. En el complemento cambió la cara, y si bien “Chelo” encontró la igualdad rápidamente, no generó más ocasiones de peligro.