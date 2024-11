La goleada ante Italia llegó en el momento justo: ¿cuándo y dónde Los Pumas juegan su próximo partido?

El ex jugador argentino, por ratos, le encontró la vuelta al equipo de su amigo, Felipe Contepomi, pero el head coach de Los Pumas tuvo respuestas para todo. La producción argentina fue inmejorable porque logró apoyar siete veces la ovalada con una gama de jugadas que salieron a la perfección, la presencia de los reemplazos de los habituales titulares no se sintió. Y la descollante actuación del tucumano, Tomás Albornoz, no dejó dudas de que es el adecuado para ser el apertura del equipo, al punto de poner en real situación que Argentina tiene “dos titulares” –el otro es Santiago Carreras- en un puesto crucial en el rugby.