Un verano All Inclusive único al alcance de tu mano en HDA Hotel Spa

A principios de este año el reconocido HDA Hotel Spa -ex Hostal del Abuelo- de la ciudad de Termas de Río Hondo sorprendió con más novedades y una propuesta cada vez más personalizada. Desde su concepto de experiencia all inclusive, decidió seguir expandiéndose y “cruzar la vereda” para incorporar una segunda torre a su infraestructura. Se trata de la fusión de los dos hoteles del grupo: HDA y Termas de Miraflores, para convertirse en el hotel 4 estrellas All Inclusive más grande del norte argentino bajo la marca HDA. Hoy suman 102 habitaciones con un centro de servicios All Inclusive integrado, expandiendo la experiencia HDA con más opciones para los huéspedes.