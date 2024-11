Importar autos de Brasil será más barato tras la devaluación del real

Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina, había hecho mención también al equilibrio entre las importaciones y exportaciones de la industria local y la brasileña ante una devaluación del real. Lo hizo durante el lanzamiento del Peugeot 2008, donde planteó que no le “preocupa tanto en el sentido de que si la empresa es menos competitiva para exportar va a ser más competitiva para importar”. “El problema es que no haya grandes diferencias, bruscas, de tipo de cambio. Ni en Brasil ni acá. Esas grandes diferencias bruscas te complican el día a día, porque lo que te afecta es la programación. Cuando el tipo de cambio se dispara en Brasil, tenés que ver cómo te repercute en el mercado local. Y eso no lo ves de un día para otro, lo ves al mes o a los dos meses. Si nuestros productos son más caros para ellos pero sus autos no, eso nos va a afectar”, agregó el empresario.