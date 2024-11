Tras confirmar su noviazgo con Wanda Nara, L-Gante fue amenazado por los fanáticos turcos de Icardi

Wanda Nara respondió a las críticas de los fanáticos de Mauro Icardi

“La cultura machista está muy lejos de lo que quiero para mí y mis hijas. Estoy separada y libre de estar con quien quiero y sobre todo me haga bien. Los fans deberían conocer todas las partes y situaciones para realmente estar orgullosos o no de su ídolo. Me hago cargo económicamente sola de mis hijas, luchó con una mudanza y recuperar a las mascotas de mis hijas que lamentablemente son rehenes. También con amenazas. Ojalá tenga mis mismos ideales. Cuando no soy más feliz, me voy. No me importa lo exterior de nadie; no me quedó en una relación infeliz por la foto familiar”, comenzó escribiendo la conductora.