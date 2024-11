Nancy Pazos denunció que fue acosada por un ministro de Alberto Fernández

“Hay situaciones constantes de abuso. Y hoy ustedes están poniendo blanco sobre negro en un artículo de una ley para que haya herramientas, y para que nosotras sepamos que esas herramientas están. También para que todas las mujeres que nos están escuchando sepan que están siendo acompañadas, que cada una de ellas puede hablar en el momento que pueda o quiera. Lo puede hacer público o no. Pero concretamente hay herramientas hoy en la legislación para llevar a esas personas a un estrado. Hasta hoy no existía esa posibilidad. Ustedes saben que el acoso estaba reglamentado en términos públicos y no privados. Y por eso, les damos nuestras gracias absolutas. Somos un colectivo de periodistas que lo único que está demostrando es que, para lograr las cosas, la lucha tiene que ser colectiva”, cerró.