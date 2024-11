La Justicia le ordenó a la SAT que haga obras en Villa Alem en un plazo de 10 días

Cobos, por su parte, destacó algunos aspectos del fallo del juez Appas. "El juez señala que, para que el servicio sea efectivo, tiene que tener continuidad. No puede salir agua solamente por la madrugada, o día por medio. Les dice que tiene que salir agua siempre. Y lo segundo es que la Justicia le está diciendo al presidente de la SAT, Marcelo Caponio, que el mal servicio de la SAT afecta la salud de los tucumanos, porque tener agua potable de manera continua es una medida de medicina preventiva. Este es un precedente importantísimo porque el mensaje que le queda a la SAT y al Gobierno es 'muchachos, si no invierten lo necesario para mejorar el servicio a los tucumanos, les van a llover amparos y se van a ver obligados a hacer las obras'. Si no lo hacen por responsabilidad, lo van a tener que hacer por obligación", cerró el edil.