EN VIVO: Estados Unidos se enfrenta a una de las elecciones más cruciales de su historia

El voto de los Clinton

El ex mandatario Bill Clinton y su esposa y ex candidata presidencial, Hillary Clinton, votaron por la fórmula de Kamala Harris y Tim Walz. “@BillClinton y yo acabamos de votar por @KamalaHarris y @Tim_Walz en nuestro centro de votación local, y nos sentimos increíbles. No pierdas la oportunidad de ayudar a que este equipo llegue al poder para que pueda luchar por todos nosotros”, tuiteó Hillary.