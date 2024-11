Piera Fernández: “El desarrollo del país viene de la mano de las universidades”

Estamos en una situación de resistencia, en el marco de un año que ha sido muy largo en relación a la lucha universitaria. Estamos llegando a un final de cuatrimestre donde nos queda un desafío pendiente que es el más importante de todos y tiene que ver con la discusión del Presupuesto 2025, donde el Poder Ejecutivo elevó una propuesta al Congreso que solo contempla la mitad de los fondos que las universidades precisan para funcionar el año próximo. La lucha de este año ha servido para garantizar la supervivencia. Después de la marcha del 23 de abril, el incremento en los gastos de funcionamiento nos permitió pagar las tarifas. Y esta lucha, luego de la movilización de octubre, nos permitió que el Gobierno reconozca que los salarios docentes y no docentes habían tenido una pérdida del poder adquisitivo mayor al de otros sectores, incluso, que el de otros trabajadores estatales, y ante esto haga una oferta del 6,8% y una garantía salarial que no hubiese estado si no luchábamos como sistema universitario. La lucha que desarrollamos logró también que el Presidente, que llegó al poder diciendo que iba a arancelar la universidad a través de bouchers educativos, diga que la universidad no será arancelada. Eso no es suficiente porque la universidad pública está afrontando una de sus mayores crisis en 41 años de democracia, pero luchar sirve y tenemos que dar la batalla que nos queda en el Congreso para que se apruebe un presupuesto que nos permita abrir las puertas y garantizar el funcionamiento de las actividades académicas, de investigación y extensión y que lo hagan en condiciones de dignidad.