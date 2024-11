Nicolás Laméndola, el jugador de Atlético Tucumán que amargó a San Martín

En enero de este año regresó al “Decano” pero sin lugar en Tucumán se fue en búsqueda de nuevos horizontes.“Me tengo que presentar el primer día, porque soy jugador del club. Ahí veremos cuáles serán los pasos a seguir. Me siento con más confianza para tener otra oportunidad. Me gustaría que los técnicos me quieran, sino voy salir a buscar un club nuevo”, había remarcado el volante durante la pretemporada de enero en Tucumán cuando Favio Orsi y Sergio Gómez todavía eran técnicos de Atlético Tucumán, finalmente salió a Aldosivi en búsqueda de minutos.