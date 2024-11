Más que inflación, hoy en la Argentina existe un ajuste de precios relativos

-Dada la continua estafa al tenedor de pesos, el argentino tiene fondos no declarados por miedo a la confiscación por parte del Estado, más que por tratar de evadir al fisco. Debido a esta dinámica, se fueron generando más ahorros en el exterior que hoy se los necesita en la Argentina para financiar la inversión. El blanqueo es una forma de hacer que esos dólares regresen. Respecto del impacto sobre la compra de dólares o de la brecha cambiaria, es nulo o cero. Estás vendiendo dólares para blanquear pesos. Si esos pesos no fueran demandados por la economía, subiría la brecha cambiaria; qué alguien explique por qué no sube al venderse pesos que no se quieren tener. Hasta ahora del blanqueo se sabe poco. Aparentemente parece que será existoso comparado con el que lanzó el ex presidente Mauricio Macri. La postergación de una semana más de la primera etapa está más relacionada con las cuestiones que tuvo que pasar la AFIP y la Dirección de Aduanas. Lo que importa, en definitiva, es cuánto del blanqueo vuelve a la economía. El impacto fiscal es por única vez en la recaudación de aquellos que paguen el 5% de ingresos. No se puede financiar un gasto corriente con eso, porque después se te cae el ingreso. La gran duda es cuánto de esto quedará dentro del sistema y si tendrá impacto en la actividad económica.