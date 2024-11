Teo Saksonoff: “La escena tucumana está ardiendo de creatividad”

- Para mí deben ser proyectos que están proponiendo constantemente, que no solo laburan su música sino también piensan su imagen, su escena y van generando un halo que acompaña al personaje en el mundo virtual en el que vivimos. No quiero ser excluyente al decir que los elegidos “son los mejores de la escena”; actualmente hay demasiados proyectos que están a la altura de un festival como el que ofrecemos, pero lo tuvimos que reducir a siete proyectos, que ya es un montón, porque si no el público se puede cansar de tantas bandas. Si fuera por mi genuina manija, pongo cinco proyectos más.