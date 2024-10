¿Sabías por qué la Casa Rosada fue pintada de color rosa? Las interesantes razones

Cuando en diciembre de 1829 asumió el Brigadier Juan Manuel de Rosas, recibió los atributos del mando en lo que se decía que era una ruina llena de ratones. Rosas decidió que no gobernaría allí y decidió la construcción de su famosa casa de Palermo. El antiguo fuerte fue abandonado hasta 1862. Bartolomé Mitre -vencedor de Pavón- trasladó a sus ministros al viejo edificio y comenzó una modesta refacción y una necesaria desratización. En 1868 llegó un nuevo inquilino. Domingo Faustino Sarmiento decidió que esa fea edificación no podía ser sede de un gobierno nacional. Pero las arcas del tesoro no daba para mucho más y hubo que esperar hasta 1873 para que se vean los cambios. El principal, la edificación casi total de un nuevo edificio, con jardines en su interior y un extraño color rosado en sus paredes exteriores.