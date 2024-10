Renzo Tesuri se encuentra entre el recuerdo de un amigo y los nuevos objetivos de Atlético Tucumán

La amistad entre Tesuri y García comenzó cuando Renzo llegó a Mendoza proveniente de la B Nacional. Al ser nuevo en la ciudad y sin medios propios para movilizarse, “Morro”, ya una figura establecida en el equipo, no dudó en ayudarlo. “Yo no tenía auto para ir al predio, y el siempre estuvo dispuesto a alcanzarme y darme una mano con todo. Esas cosas siempre me quedaron marcadas porque yo no esperaba ese recibimiento de alguien como él, que ya era un referente del equipo”, recuerda Tesuri, con gratitud en sus palabras. Esa sencillez y generosidad del uruguayo hicieron que Renzo se sintiera en casa y así comenzó el lazo que perduraría más allá de este plano.