Los Tarcos quiere mantener el rendimiento, pero mejorar el resultado

¿Por qué los resultados no reflejaron el nivel del equipo? Gravano y Lazarte señalaron dos factores distintos. “Sin lugar a duda, nos faltó resto físico y un poco de suerte”, explicó el entrenador, quien enfatizó la falta de descanso. “Todos llegamos muy desgastados al Torneo del Interior. Salvo Lawn Tennis, que logró formar una base amplia de jugadores que le permitió competir en los tres torneos, los demás equipos tucumanos no pudieron sostenerse en los torneos del interior”, afirmó. Los resultados lo confirman: tanto Los Tarcos como Tucumán Rugby deberán jugar la reválida. En el Torneo del Interior B, Universitario y Natación y Gimnasia quedaron fuera en cuartos de final, mientras que Huirapuca y Cardenales no superaron la fase de grupos.