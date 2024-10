VIDEO. Miguel Acevedo: “Si Jaldo va por la reelección, lo voy a acompañar”

El vicegobernador Miguel Ángel Acevedo restó importancia a las diferencias que puedan existir con el gobernador, Osvaldo Jaldo, y consideró que es normal que existan distintas miradas en ciertos asuntos. Incluso fue más allá, en un momento en que la interna del PJ nacional se hace sentir en la provincia, y garantizó la continuidad del proyecto que encabeza con el titular del Poder Ejecutivo (PE). “Si puede ser reelecto, vamos por la reelección. Yo voy acompañar, yo voy a estar siempre. Porque yo concibo la política como servir; entonces, yo voy a estar donde pueda brindar lo mejor de mí. Servir en el mejor de los sentidos. Y en eso vamos a estar, y vamos a acompañar. No voy a poner ningún palo, ninguna traba que impida hacer una buena gestión y trabajar por todos los tucumanos. Eso realmente es lo que quiero, no me mueve otra cosa”, señaló el contador, quien cumplió su primer año de gestión al frente del Poder Legislativo.