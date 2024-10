Ezequiel Passeron: “El odio y la violencia generan engagement”

-Nosotros no somos nostálgicos ni apocalípticos con las tecnologías. Cito a María Elena Walsh: “quien dice que todo tiempo pasado fue mejor no fue ni mujer ni trabajador”. Baricco se pregunta de qué nos estábamos escapando para haber adoptado con tanta facilidad estas tecnologías. Él hace un ejercicio acerca de quiénes fueron los abuelos de los que diseñaron este mundo digital. Primero está el plano individual. Yo como usuario de la Mátrix, no quiero no tenerlos; amo internet, me parece espectacular la disponibilidad de la información y la exigencia de curaduría que te hace. Si vamos ahora a la IA, decimos todo es fácil pero, en realidad, la máquina es un desafío para el pensamiento crítico: no cualquiera puede usar y sacar provecho a esa tecnología. Hace falta de deconstruir el concepto de que todo avance técnico es progreso y mayor bienestar. No me gusta mucho el término de brecha digital porque en realidad hablamos de desigualdades socioeconómicas históricas. Ponemos un neologismo cuando en verdad es desigualdad pura y dura. Internet no ha reducido la desigualdad.