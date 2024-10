Video: los efectos del blanqueo de capitales en el mercado inmobiliario de Tucumán

Otro de los temas abordados fue el impacto de la paridad entre el dólar oficial y el dólar blue en los precios de las propiedades. Guzmán indicó que, a pesar de las fluctuaciones, los propietarios no han aumentado significativamente sus precios en dólares. "La economía todavía no se ha motorizado. Si una propiedad no se vendía a 50.000 dólares, menos se va a vender a 60.000. Es una cuestión de oferta y demanda", explicó. Aconsejó a quienes tienen capital disponible que este es un buen momento para comprar, ya que los precios están retrasados.