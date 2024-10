Inauguraron un Centro Integral de la Atención de la Mujer en la Asistencia Pública

Chahla dijo que “la mejor manera de cuidar a nuestras mujeres no es tan solo detectando una patología a tiempo, sino atendiéndolas, escuchándolas y acompañándolas en los distintos procesos”. Y remarcó: “Este lugar es para acompañar, es para cuidar, es para recibir con los brazos abiertos. Es para ponerse en el lugar del otro”. Además, dejó en claro que “este lugar va a estar disponible para todas las mujeres tucumanas, las que puedan o no hacerse los estudios en la parte privada, las que tengan o no tengan obra social”.