Historias liguistas: Los "Bambinos" Carrizo, una dupla explosiva y creativa

Ese no iba a ser el “palo” más duro del camino. En su estadía en el “Expreso” sufrió una lesión de tobillo que lo marginó de las canchas por un año y ocho meses. “Fue en un partido con Unión del Norte por la Liga. Me sentía con mucha bronca porque no había podido jugar el Argentino A y ya me habían anticipado que iba formar parte de ese equipo. Encima no me podía recuperar y el ‘Bambi’ hizo que me dieran una mano los médicos de Atlético porque él estaba jugando ahí. Recién volví a jugar en febrero de 2015”, detalló. “Después de un año en Amalia, llegué a Deportivo Aguilares. Esa fue la primera vez que llegué a una final, pero la perdimos con Atlético. Lo bueno es que después ascendimos al Argentino B”.