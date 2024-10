Diego Lerman, el director de “El hombre que amaba los platos voladores”: “Soy respetuoso de las creencias”

- Cuando estaba escribiendo me preguntaba quién va a ser de José. Con Leo veníamos hace tiempo hablando de trabajar juntos; él es un actor que me encanta. Le conté del proyecto, le dije que era bastante arriesgado, con un personaje que no tenía medias tintas, era desafiante. Fue un rodaje bastante largo, él está en casi todas las escenas; una parte importante de la película es a la intemperie, o sea, dependíamos muchísimo del clima y teníamos jornadas largas. Y Leo desde el primer momento me dijo que le fascinaba.