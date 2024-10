Garantizan fondos nacionales para obras de agua potable y de energía

Recordó que la Provincia se comprometió a participar con un porcentaje de la inversión en algunos emprendimientos de infraestructura. “Hoy podemos hacerlo porque Tucumán no tiene deuda, tenemos superávit fiscal y no como cuando empezamos la gestión que pagamos los sueldos –unos $ 60.000 millones- al descubierto o teníamos (adelantos por) $ 70.000 millones del Fondo Fiduciario que estamos devolviendo”, comparó, en alusión a cómo recibió las finanzas públicas tras la gestión de su ex compañero de fórmula, Juan Manzur.