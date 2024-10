Tucumán Central amargó a Amalia y se quedó con el clásico de la zona sur

La actuación de Estrada comenzó a los 43’. Desde el sector derecho, lanzó un centro perfecto a la cabeza de Diego “Cabezón” Velardez, que no desaprovechó la ocasión y puso el 1-1 antes de finalizar el primer tiempo. El gol significó un golpe anímico para Amalia, que no salió con la mejor cara al complemento. A los 52’, Matías Smith dio un pase rasante al punto del penal y Estrada anotó el segundo; no conforme, 16 minutos después, Estrada puso un pase para Jorge Mauricio Miranda, que sentenció el partido.