Tiene 19 años, ya fue convocada a “Las Leoncitas” y es la capitana de las “Naranjitas”

¿Fue difícil asentarse en Primera pese a su adolescencia? García Galo asegura que no, aunque destaca el papel que jugaron sus compañeras. “No me costó adaptarme. Tenía muy claro mi objetivo y me entrené mucho para llegar ahí. Tuve la suerte de encontrarme con un grupo que me recibió y ayudó siempre”, remarca. Además, agrega que tomó sus primeros tiempos en Primera como una experiencia de aprendizaje. “Fue muy emocionante pensar que de chiquita las veía jugar, y después pude compartir cancha con ellas. Fue un sueño”.