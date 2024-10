¿Hacer una maestría en la Argentina o en el exterior? Los precios que guían la decisión

-Estados Unidos: los programas de maestría suelen costar entre U$S 20.000 y U$S 30.000 en total en función de la universidad y la duración del programa, que generalmente es de dos años.



-Reino Unido: los precios para los estudiantes internacionales oscilan entre los U$S 15.600 y los U$S 26.000. Las maestrías en áreas como derecho o administración suelen estar en el rango más alto.



-Europa (UE/EEA): los estudiantes no europeos suelen pagar U$S 3.200 por sus maestrías, con países como Alemania y Noruega que ofrecen programas gratuitos para todos los estudiantes, incluidos los internacionales.