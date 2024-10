Día de la Lealtad: “Es una afrenta ir a Bella Vista”, aseveró José Orellana

Más allá de esto, el legislador no está solo en su decisión de pegar el faltazo. Se espera que tampoco concurra la senadora nacional Sandra Mendoza (Unión por la Patria), quien admitió públicamente que no tiene contacto con el gobernador. Tanto el “Mellizo” como Mendoza tienen afinidad con el senador y ex mandatario Juan Manzur. También parece poco probable que el presidente del PJ-Tucumán se ubique sobre el escenario del Club Bella Vista. A su vez, habrá otros espacios ausentes, por ejemplo, la corriente liderada por el ex legislador Jesús Salim y la ex diputada Mabel Carrizo, dos de los armadores de Axel Kicillof en la región. Y uno de los principales interrogantes se centra en el grupo de legisladores del bloque Justicialista que están distanciados del jaldismo.