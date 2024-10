Lionel Scaloni reveló la situación que golpeó a la Selección: “Fue lo peor de esta concentración”

Entre otros temas abordados, Scaloni habló sobre la ausencia de victorias en los últimos partidos. “No nos preocupa lo que pasó con Venezuela y Colombia. No se puede analizar desde el juego el último partido, por cómo se dieron las condiciones. Jugamos en una cancha impracticable”, indicó. “No me gusta pensar más allá. Tenemos que pensar en el partido del martes y en noviembre viene una fecha complicada. Ojalá tengamos los puntos suficientes para probar. Mientras no estemos clasificados, no me planteo el recambio. Cuando uno más se confía, es cuando no le salen las cosas”, añadió.