A 175 años de su muerte: Edgar Allan Poe y su carta robada

Lacan, entre los muchos abordajes del cuento de Poe, repara en lo que denomina “la supremacía del significante en el sujeto”. Siguiendo la “trinidad” de Ferdinand de Saussure, el significante no es lo que el signo significa, sino su huella psíquica. Sin importar los muchos conceptos que admita “vaso”, lo que se representará mentalmente no será un libro. La carta que busca toda la Policía de París y que pone frente al abismo a la reina, ya sea porque es la carta de un amor indebido o de un complot criminal, no puede ser un papel arruinado y tirado despreocupadamente. Por ello no lo hallan.