Rodeado, pero con vidas: la supervivencia política de Milei en el ojo del huracán

Aunque cerró la semana a toda orquesta con más buenas que malas, el resultado primario del huracán legislativo que sopló por estos días parece haber sido que Javier Milei no salió para nada indemne en términos de apoyo de la opinión pública, aunque haya logrado conjurar con lo justo el paso de su propio “Milton”. No lo consiguió, más bien lo contrario, pero la grave tormenta que sopló con mucha fuerza en el Congreso, no logró levantar por el aire la médula del programa económico libertario que se va construyendo día a día alrededor de un pararrayos protector: el equilibrio fiscal. Y al haber preservado la piedra basal del programa económico, eso le dio aire por otro lado.