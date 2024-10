Echan a un empleado del Ministerio de Justicia que amenazó con matar a Javier Milei

“Yo vi las cámaras, me acerqué y dije eso por decir. Pido disculpas, yo no planeé nada, estaba borracho, jamás voy a hacer una cosa de esas, no mate ni voy a matar nunca a nadie. Hoy en día me re arrepiento, solo pase y dije mi opinión, yo estaba trabajando, me acerque y nunca pensé que se lo iban a tomar tan a pecho. Como voy a querer matar al presidente? Me fui un poquito de boca porque estaba re en pedo, no pensé que era importante lo que yo decía, solo dije eso, no lo quiero matar, no lo planee, ni tampoco lo voy a matar”, dijo Barraza cuando declaró en indagatoria en los tribunales de Comodoro Py.