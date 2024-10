Es oficial: Fernando Gago llegó a un acuerdo con Boca y será su nuevo entrenador

Más allá que el rumor estaba instalado desde hacía varios días, Gago se concentró en sus funciones con el equipo mexicano de cara al que fue su último partido oficial, nada menos que la derrota 3-2 en el clásico contra Atlas en condición de local. Al ser consultado antes y después del encuentro, el técnico se había desentendió no solo de cualquier tipo de acuerdo para llegar a Boca sino también de haber tenido algún tipo de contacto con el "Xeneize". Lo cierto es que en un par de días, las negociaciones avanzaron y llegaron a buen puerto; de esta manera se cumple no sólo el deseo de Gago y Juan Román Riquelme, sino también de muchos simpatizantes de Boca que esperaban por el regreso del ex volante.