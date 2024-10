Las lecciones de la puja universitaria: comunicar es explicar, no ladrar

Tantas broncas y teorías conspirativas de por medio para llegar al punto central que explicitó Adorni, el de la no rendición de cuentas, el que atenta contra el equilibrio y discurre hacia bolsillos de no se sabe quién. Quizás de nadie, pero como no dejan que se los controle... ¿Parece un atentado a la educación pública esto o es un derecho de la ciudadanía verificar dónde se van los recursos que pone todos los meses? Y tras cartón, vino la jetoneada del “no lo vamos a acatar”, siguiendo la lógica de la no lógica, ya que como Economía es el dueño de la lapicera, los fondos se van a entregar de acuerdo al criterio de equilibrio y, si tienen algún problema, que acudan a la Justicia.