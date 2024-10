Interna del PJ: empujan por el nombre de Cristina, mientras Quintela resiste

La cita electoral es el próximo 17 de noviembre; allí se definirá el futuro de la conducción que hasta hace poco estuvo liderada por Alberto Fernández. En el peronismo insisten en que la ex vicepresidenta de la Nación ocupe la dirigencia del PJ: así lo demostraron Eduardo “Wado” de Pedro y Mayra Mendoza recientemente, a través de sus redes sociales, alegando que Fernández de Kirchner “puede encender una luz de esperanza con su mirada estratégica y su coraje para volver a organizarnos y comenzar la construcción” y que “para ordenar lo desordenado y enderezar lo torcido, es tiempo de mujeres peronistas”. El mensaje fue reafirmado por el jefe de bloque de senadores, José Mayans, quien se refirió a una reunión en la que la ex vicepresidenta habría mostrado interés en participar en las elecciones partidarias. “Le dijimos que, si ella tiene ganas, tiene que presidir. Poner a una persona en lugar de uno u otro ya no va más”, dijo.