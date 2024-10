Cuánto cuesta al Estado cada estudiante de la universidad pública

Milei replicó un mensaje de la cuenta militante libertaria "Coherencia por Favor". Pero la cifra de $ 3,8 millones mensuales por egresado carece de evidencia científica. La idea de que “un egresado de una universidad pública cuesta más que el de la privada más cara” viene del título de un artículo de la revista Fortuna. Allí se dice lo siguiente: “que un egresado cueste U$S 45.000 es un escándalo. El promedio nacional es de U$S 60.000 dólares, peor aún. En la Universidad Patagonia Austral el costo llega a los U$S 424.408”. El artículo concluye: “sería más barato para los contribuyentes mandar a los estudiantes a la Universidad de San Andrés, que tal vez sea la universidad privada más cara del país”.