Le preguntaron a Lali por su famoso tuit contra Javier Milei y dijo esto

Y contó que en aquel momento fue Fito Páez quien le dio un consejo: "Me mandó un mensaje y me puso: Necesito hablar con vos". Ambos tuvieron una llamada telefónica que marcó un antes y después en las respuestas de Lali: "Me llama y me dice algo muy de alguien que lo ha vivido: 'Tu campo de batalla siempre será el arte, si vos te vas a pelear a otro lado, perdés y lo hacés porque no es tu campo de batalla. El tuyo, el de los artistas, es decir las cosas a través de la música, de una entrevista'. Para mí ese llamado fue muy importante, se lo agradezco siempre".