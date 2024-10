Los cuatro tucumanos convocados a los Pumas 7s sueñan con vestir la "albiceleste"

Para la mayoría la convocatoria fue una sorpresa, lo cual causó que la euforia fuera aún mayor que lo normal. “Ni siquiera sabía que se iba a hacer un trial, así que me sorprendí. No me esperaba el llamado. Obviamente me puse muy contento y entusiasmado por la oportunidad”, expresó Gianotti, centro de Lawn Tennis. “La convocatoria me la tomé con sorpresa”, señaló, en tono similar, Rodríguez, apertura de Los Tarcos. Frase casi idéntica a la que utilizó Solimo, wing/fullback de Lawn Tennis. “Me puso muy contento cuando me llegó la noticia. Fue una semana de muchas emociones, pero traté de tomármelo con tranquilidad”, dijo el jugador de los “Benjamines”.