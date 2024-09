Condenan a cinco agentes por agredir a un preso en el penal de Villa Urquiza

“Si bien se encuentra acreditado que Mansilla, González y Robin en su carácter de funcionarios públicos infringieron intencionalmente a la víctima sufrimiento físico con el fin de castigarla, no obstante no se logra acreditar objetivamente uno de los elementos constituidos de la tortura, en el sentido en que requiere que estos sufrimientos infligidos sean de carácter grave. No se encontraron los elementos objetivos que permitan demostrar que el sufrimiento experimentado por Avellaneda alcanzaba el umbral necesario para calificarse como tortura”, sostuvo y dijo que, a su criterio, la calificación legal correspondiente era la propuesta por la Fiscalía.