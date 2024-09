Un campeón argentino de rugby "tackleó" a las drogas y ahora intenta concientizar a los más jóvenes

A su progreso en el rugby, lo acompañó también uno en su adicción. “Jugué 15 años en Primera, pero yo lo mismo me sentía para atrás. Era muy seguro de cómo jugaba, pero el resto de la semana tenía un vacío y un desconcierto muy grande”, subrayó antes de asegurar que el consumo le daba “seguridad” en ámbitos en los que no los tenía. Pero lejos estaba de disfrutar su vida social. “Muchos dicen ‘le gustaba la joda’, pero les aseguro que no. Si me hacía fuerte en la joda, era porque era muy endeble en lo otro y no podía mostrar nada. La droga, creía yo, me daba seguridad y por otro lado era un bálsamo. En realidad, era un adormecedor que estiraba la agonía”, indicó Del Carril, que empezó a consumir cada vez más seguido. “Hay momentos en que la droga te pega mal, te hace un clic en la cabeza y empieza la persecución. No podés mirar a la gente a la cara, no sonreís, no comés. Es todo dolor”, reflexionó.