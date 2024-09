Día de la Ciudad: un concierto de campanas para musicalizar el cumpleaños

- Soy una persona que siempre mira para arriba, me gusta ver la arquitectura y admiro mucho lo que me rodea. Es un sonido con el que tengo una relación visual. Las iglesias son muy preponderantes en la vista, y se ven la campanas, grandes y calladas. Ahí aparece la posibilidad del sonido, dentro del mundo de la percusión. Cuando se me ocurrió entrar en ese universo, fue por Barber. Luego, me puse a imaginar cómo sería un concierto con los tres campanarios del centro; me fui acercando y logrando ingresar, lo que me llevó muchos años, investigación y estudios de campanalogía, que vienen desde el iluminismo en adelante, en una tradición que viene desde mediados del 1200. Cuando gané una beca en 2016, se me abrieron puertas y desde entonces no paré en ningún lado.