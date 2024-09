Atlético Tucumán consiguió dos títulos en tres semanas y clasificó a la Copa Libertadores

La historia de Camila refleja no solo su talento y dedicación, sino también los obstáculos que enfrentan las jugadoras de fútbol en el interior del país. En Tucumán, muchas deben costearse los viajes y otros gastos para poder participar de los entrenamientos y partidos. “No recibimos ayuda de nada; todas las chicas tienen que trabajar para poder costearse lo que significa entrenarse, traslado, comida, ropa”, comenta. En su caso particular, cuenta con el apoyo incondicional de su familia. “Mis padres siempre me están insistiendo para que siga adelante, sin ellos nada sería posible. Pasaron de no dejarme jugar a apoyarme en todo”, dijo en relación a las reacciones de sus padres Miriam Sánchez y Ricardo Suárez. “Creo que me vieron jugar y se dieron cuenta que me gustaba y que lo hacía bien, cuando era chica tenían miedo que me golpeara”, explicó.