Fiestas electrónicas y drogas: qué rol juega el agua y por qué se le da tanta importancia a su consumo

Según dijeron algunos asistentes de este tipo de fiestas eso no sucede siempre así. Por ejemplo, Solana, una chica de 24 años que suele ir a fiestas electrónicas, pero que prefirió no dar su apellido, dijo esto: "En Tucumán no siempre están esos puestos de hidratación. Solo cuando son 'eventos grandes' (con más de 500 personas). En las fiestas chicas no los hay". Fernando, de 27, quien tampoco quiso dar a conocer su apellido, coincidió con Solana. Él y dos de sus tres amigos suelen ir a distintas fiestas electrónicas y generalmente se encuentran con los mismos problemas.